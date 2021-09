SNCB: un abonnement spécial pour les télétravailleurs dès janvier?

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), souhaite que la SNCB introduise un abonnement spécial pour les télétravailleurs dès janvier 2022. "Les gens ne travaillent plus tous les jours au bureau et attendent donc des formules de train flexibles", observe-t-il dans un communiqué de presse. Actuellement, la SNCB mène un projet-pilote au cours duquel un "FlexAbo" est proposé, via l'employeur, à 6.000 ou 7.000 collaborateurs de grandes entreprises. Il s'agit d'un abonnement digital d'un mois qui contient un certain nombre de trajets qui peuvent être activés durant cette période. Après évaluation, le ministre Gilkinet compte étendre le système à tout le monde, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les services public.

Les gens en général demandent plus de flexibilité dans leur mobilité

Un souhait aussi évoqué dans La Libre Belgique samedi. "Il faudra adapter l'ensemble du système car, pour une facilité d'utilisation optimale, la formule doit être liée aux abonnements de stationnement et aux systèmes des sociétés de transport régionales", explique le ministre.

L'initiative répond à l'ambition du ministre de la Mobilité d'amener davantage de personnes à prendre le train comme mode de transport. "Les gens en général demandent plus de flexibilité dans leur mobilité, comme on le voit par exemple avec le budget mobilité. (...) Une offre de trains étendue et flexible doit constituer la colonne vertébrale de notre mobilité. Parce que moins de gens dans les embouteillages et plus de gens dans le train, c'est bon pour notre santé, pour l'économie et pour le climat", encourage-t-il.