Grande soirée de clôture du Télévie: Julien Doré met en jeu sa tenue du clip "Nous" et partage un message touchant

C'est ce samedi qu'a lieu la grande soirée de clôture du Télévie 2021. Un seul mot d'ordre: tout donner! Le parrain du Télévie, Julien Doré, est intervenu en direct dans le RTL INFO 19H pour marteler ce message: il faut tout donner pour soutenir la recherche contre le cancer. Pour l'occasion, l'artiste a participé à de nombreuses actions. Il a même mis en jeu la tenue qu'il a portée dans le clip de la chanson "Nous". Vous pouvez participer à cette Tombola du Télévie sur ce site en achetant un ou plusieurs tickets de 5€. Le gagnant sera tiré au sort en direct ce samedi soir.

Interrogé sur son implication dans le Télévie, Julien Doré estime avant tout qu'il s'agit d'un honneur. "C'est capital, mais c'est surtout un honneur pour ma petite personne d'essayer de me sentir à la hauteur de ce rôle. Et d'essayer moi aussi de tout donner pour cette soirée. Parce qu'on sait à quel point c'est important. C'est important pour aujourd'hui et surtout pour demain. On sait que ce demain-là est suffisamment incertain dans notre époque pour essayer de donner un petit peu de nous", a-t-il confié en direct.