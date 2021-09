Télévie: Arsène Burny partage de bonnes nouvelles

Lors de la grande soirée de clôture du Télévie, Arsène Burny a partagé des nouvelles très encourageantes. Comme l'a expliqué l'un des fondateurs du Télévie et président de la commission Télévie, les scientifiques réalisent de réelles avancées concrètes dans la lutte contre le cancer. "On peut dire que même les tumeurs les plus compliquées sont en train de céder. Des tumeurs comme les tumeurs du cerveau, le pancréas, le poumon… tout cela connait des débuts de succès qui sont absolument incroyables. Qui étaient inimaginables il y a quelques années encore", a confié en direct l'un des piliers du Télévie.

"C'est grâce aux techniques dont nous disposons à l'heure actuelle, à l'aide de tous les bénévoles, et je tiens à les remercier et les féliciter tous, c'est grâce à cet argent que dans notre communauté nous avons pu avancer à une vitesse pareille", a-t-il ajouté.

Nous connaissons aujourd'hui parfaitement le matériel génétique des hommes

Arsène Burny a rappelé qu'au début de sa carrière, le monde scientifique n'imaginait pas atteindre les résultats engrangés aujourd'hui. "Figurez-vous qu'un prix Nobel américain a dit un jour que le matériel génétique d'un homme, on ne le connaitra jamais. Nous connaissons aujourd'hui parfaitement le matériel génétique des hommes, de leurs tissus normaux et de leurs tissus qui sont anormaux et tumoraux. C'est cela qui nous permet d'avancer. C'est de parvenir à comprendre en quoi une de nos millions de milliards de cellules se met à déraper et enclenche une tumeur qu'on appelle un cancer", a conclu Arsène Burny.

