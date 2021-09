La cote de popularité de Macron et Castex en baisse

La cote de popularité d'Emmanuel Macron et de Jean Castex est en baisse en septembre par rapport à août, le président perdant 3 points et son Premier ministre 4 points, selon le baromètre Ifop pour le Journal du Dimanche.

38% des Français se disent satisfaits de l'action du chef de l'Etat, tandis que la cote de popularité de son Premier ministre s'établit à 36%.

59% des personnes interrogées se disent mécontentes d'Emmanuel Macron comme président de la République, un chiffre stable par rapport au mois précédent (3% ne se prononcent pas).

Pour Jean Castex, la proportion de mécontents s'établit à 58% (-2%), 6% des Français ne se prononçant pas.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron est toujours supérieure à celle de ses prédécesseurs François Hollande (22%) et Nicolas Sarkozy (36%) au même moment de leurs mandats respectifs.

Ce sont les Français de 65 ans et plus (-9%) et ceux de 25 à 34 ans (-8%) qui enregistrent la plus forte baisse, tandis que les jeunes de 18 à 24 ans sont plus nombreux à être satisfaits de son action (+5%).

Enquête réalisée en ligne et par téléphone du 9 au 16 septembre auprès de 1.932 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 2,3 points.