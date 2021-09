Chambéry: refoulé faute de pass sanitaire, un homme tire sur deux vigiles et les blesse

Un homme a été interpellé samedi après-midi à Chambéry après avoir blessé légèrement par arme à feu deux vigiles qui, faute de pass sanitaire, lui avaient refusé l'entrée d'un parc où se tenait une course à pied caritative, a-t-on appris auprès du parquet.

Les faits se sont déroulés vers 17H00 au Parc du Verney où se déroulait la course contre le cancer du sein Odysséa. Les entrées étaient sécurisées et filtrées dans le cadre des mesures sanitaires, a-t-on précisé de même source, confirmant une information de médias locaux.

"Sérieusement alcoolisé" et sans pass sanitaire, l'homme "a été refoulé. Cela ne lui a pas plu et il est revenu armé. Au terme de circonstances qui restent à élucider, il a tiré à deux reprises sur des vigiles, les blessant tous les deux", a précisé le parquet de Chambéry.

Les deux victimes, dont "le pronostic vital n'est pas engagé", ont été atteintes par les tirs de l'arme de poing, "de type révolver", l'un à un doigt et l'autre à l'abdomen. Le tireur s'est ensuite sauvé en direction de la gare de la ville, secteur où il a été arrêté avant d'être placé en garde à vue, selon la même source.

"Pour le moment, l'individu est surtout en dégrisement", a ajouté le parquet qui a ouvert pour le moment une enquête pour "violences avec arme".

La course Odysséa à Chambéry rassemble plusieurs milliers de participants chaque année et fait l'objet de dons pour la lutte contre le cancer du sein. L'édition 2020 avait été annulée en raison des contraintes sanitaires contre le Covid-19 et remplacée par une course virtuelle que chaque participant pouvait faire de son côté.