Télévie: "Je vous aime", Ludovic Daxhelet livre un message à "tous ceux qui se battent contre le cancer"

La 33e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 10.617.189,33 euros à l'issue de la grande soirée de clôture samedi. Plus de 782.000€ ont été rapportés grâce à l'opération "Pièces rouges", tandis que la traditionnelle vente aux enchères des Disques d'Or a, elle, permis de récolter cette année 467.800 euros pour la recherche contre le cancer.

Cette année, Ludovic Daxhelet s'était fixé un beau défi cette année: 130 kms en cuistax traversant Bruxelles, le Brabant wallon, la région namuroise et luxembourgeoise. À son arrivée sur le plateau de la soirée de clôture, Ludo n'a pu cacher son émotion. Il a livré un message à destination de tous ceux qui souffrent de la maladie. "J'ai envie de dire une chose: c'est 'Tout donner et ne rien lâcher. Jamais!'. Je pense à tous ces malades, à ma maman, mon ami Marc qui se sont battus contre ce cancer que je déteste. Je tiens à dire à tous ces gens qui se battent quotidiennement: 'Je vous aime, je crois en vous. Battez-vous car tout est possible dans la vie!' ", a-t-il lancé.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues épauler Ludovic sur son chemin ainsi que tous les bénévoles qui se donnent pour la bonne cause.