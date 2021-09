"C’est toujours bienveillant", David Antoine sur la soirée de clôture du Télévie (vidéo)

Au lendemain de la grande soirée de clôture du Télévie, les sourires sont encore sur toutes les lèvres. Cette année, la générosité de chacun a permis de récolter quelque 10.617.189 euros. Nous avons pu interviewer David Antoine, juste avant qu’il monte sur scène. L’animateur s’est dit très détendu et heureux d’être là.

La grande soirée de clôture du Télévie se tenait ce samedi soir au Wex de Marche-en-Famenne. A quelques heures d’annoncer le montant final de la cagnotte de cette 33e édition, de nombreuses personnalités étaient présentes. Nous avons notamment pu échanger quelques mots avec David Antoine, juste avant qu’il ne monte sur scène. "C’est l’entre-deux. On vous dit qu’il faut rester là, pendant un petit bout de temps. En général, il y a du retard… souvent ! Et donc on attend, on est dans un sas d’attente, un peu comme si on attendait une consultation"

Quelques minutes avant de rejoindre le plateau, l’animateur radio a livré ses impressions sur cette traditionnelle grande soirée de clôture. "Toujours très détendu. Je trouve que c’est toujours bienveillant, très sincèrement. Tout le monde est très content d’être là. On passe des moments à attendre, certes, mais on voit tout un tas de gens qu’on n’a pas l’habitude de voir tout au long de l’année. Là, ce sont les artistes qui défilent, ce sont les animateurs, ce sont les politiciens, ce sont les bénévoles évidemment, les malades aussi avec qui on échange beaucoup. Le moment est particulier mais il est hyper intéressant."

Pour rappel, cette 33e édition du Télévie a permis de récolter 10.617.189 euros pour soutenir la recherche contre le cancer.