La famille royale participe au dimanche sans voiture à Gand (photos)

La reine Mathilde, le roi Philippe et trois de leurs enfants ont participé ce dimanche à la journée sans voiture à Gand.

La reine Mathilde et le roi Philippe, ainsi que la princesse Elisabeth, le prince Emmanuel et la princesse Eleonore, étaient à Gand ce dimanche. La famille royale a participé à la journée sans voiture organisée dans plusieurs villes et communes belges. C'est à vélo qu'ils ont donc visité la ville flamande. Seul le prince Gabriel était absent.

La famille royale a visité la Boeketoren, la bibliothèque universitaire de Gand, qui a rouvert ses portes au public après neuf ans de restauration.