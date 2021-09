Tournai: une grave collision frontale fait cinq blessés

Une violente collision impliquant trois voitures s'est produite dimanche après-midi dans la région de Tournai. Deux blessés graves et trois blessés plus légers sont à déplorer. Les victimes ont été admises dans les hôpitaux de Tournai et de Courtrai.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu avant 14h30, pour un grave accident de la circulation survenu le long de la chaussée de Douai à Willemeau, dans l'entité de Tournai. Une collision frontale, impliquant trois voitures, a eu lieu dans le virage situé peu avant l'ancien dancing de la "Pergola".

Venant des casernes d'Antoing et de Tournai, deux autopompes, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Venant de Courtrai et de Tournai, deux SMUR et quatre ambulances ont été envoyés sur les lieux.

"Le conducteur d'une des voitures a dû être désincarcéré des tôles de son véhicule. Seul à bord, le chauffeur a été très grièvement blessé. Dans un second véhicule, un des occupants a également été très grièvement touché. Trois autres personnes ont été plus légèrement blessées", indiquait vers 16h00 le lieutenant Gil Van Houck, qui a dirigé l'intervention.

Les cinq victimes ont été transférées vers les services d'urgence des hôpitaux de Tournai et de Courtrai. On ignore pour l'instant les causes exactes de cette collision. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.