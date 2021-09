A Lille, il est possible de se faire vacciner au café du coin: "C'est rassurant et plus sympa"

La France ne sait plus quoi inventer pour inciter les non vaccinés à franchir le pas. A Lille, il était possible dimanche de se faire vacciner en buvant une bonne bière au café "Le Diplomate". L'initiative pourrait être renouvelée.

C'est une première en France: un bar tabac s'est transformé en centre de vaccination le temps d'une journée ce dimanche. Les clients sont des habitués. "Le Diplomate" (nom du bistro, ndlr) leur proposait dimanche une injection au détour d'une bonne chope ou d'un café. Cette possibilité, c'est Fabienne Plouvier, la patronne de l'établissement qui l'a imaginée. Le bistrot est situé dans un quartier qui a vu son centre de vaccination fermer il y a quelques jours. "Ma clientèle est une clientèle de quartier, explique Fabienne Plouvier. Il n'y a personne qui veut se rendre au centre-ville à cause du stationnement difficile ou bien parce qu'il s'agit de personnes âgées. Je me suis dit 'Pourquoi ne pas prêter l'établissement?'. Comme ils connaissent les locaux, ils se sentent comme à la maison". "La propriétaire a eu une bonne idée, estime Jean, un octogénaire qui ne se serait pas fait vacciner sans cette initiative. C'est rassurant et plus sympa. Ici, c'est ma deuxième maison". Dans ce petit bistro, une dizaine de personnes sont venues se faire vacciner en une matinée. L'idée pourrait être renouvelée.