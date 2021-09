Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- En Iran, les musées rouvrent après plus d'un an de fermeture

Les musées de Téhéran et des principales villes d'Iran ont rouvert dimanche après plus d'un an de quasi-fermeture à cause du Covid-19, a annoncé à l'AFP un haut responsable iranien.

- Italie: le pass dope les rendez-vous de vaccination

Les prises de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 en Italie sont reparties à la hausse cette semaine, après la décision du gouvernement d'étendre à tous les salariés l'obligation de présenter un pass sanitaire (test négatif, preuve de vaccination ou de guérison), selon les autorités.

"Au niveau national, il y a eu une hausse généralisée des prises de rendez-vous pour la première dose, de 20 à 40% par rapport à la semaine dernière", a indiqué le général Francesco Figliuolo, commissaire extraordinaire en charge de la campagne vaccinale.

Près de 41 millions de personnes en Italie ont reçu les deux doses de vaccin, soit près de 76% de la population de plus de 12 ans. Mais les autorités s'inquiètent des dernières résistances à l'approche de la saison de la grippe.

- Vers un possible déconfinement à Melbourne

La ville australienne de Melbourne sortira du confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus à la fin du mois d'octobre, si l'objectif de 70% de la population adulte vaccinée est atteint, selon une "feuille de route" publiée dimanche.

Environ cinq millions d'habitants de Melbourne doivent rester à la maison depuis le 5 août. Il s'agit du sixième confinement depuis le début de la pandémie.

Une fois que le taux de vaccination aura atteint 80%, les habitants de Melbourne entièrement vaccinés bénéficieront de plus de libertés et pourront notamment abandonner le masque en extérieur et travailler au bureau.

- France: les restrictions pourraient être assouplies

En France, un Conseil de défense se penchera prochainement sur une possible adaptation des restrictions liées au Covid-19 en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire alors qu'"on voit la situation s'améliorer", a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement.

- L'Afrique du Sud étonnée d'être sur la liste rouge britannique

Le gouvernement sud-africain s'est dit dimanche "perplexe" de se voir toujours figurer sur la liste rouge de la Grande-Bretagne imposant des restrictions strictes pour l'entrée sur son territoire aux ressortissants de pays particulièrement touchés par le Covid.

Vendredi, Londres avait annoncé le retrait de certains pays de cette liste qui impose notamment une coûteuse quarantaine obligatoire de 10 jours à l'hôtel.

- Plus de 4,68 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.683.586 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (673.474) devant le Brésil (590.752), l'Inde (444.838), le Mexique (271.303), et le Pérou avec (198.976).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

