Grand Baromètre : deux tiers des Belges favorables à la généralisation du pass sanitaire

Dans le cadre de notre sondage politique Le Grand Baromètre, il a été demandé à un échantillon représentatif de la population belge de 2378 répondants (485 à Bruxelles, 930 en Wallonie et 1000 en Flandre), entre les 7 et 14 septembre derniers, s'il était favorable à la généralisation du pass sanitaire pour les restaurants, les lieux culturels ou encore les événements sportifs.



Contre toute attente, il y a désormais une majorité de Belges, une assez large majorité même qui y est favorable. Les deux tiers des habitants défendent l'utilisation et la généralisation de ce pass sanitaire.



De petites différences régionales sont présentes. La Flandre y est un peu plus favorable que les deux autres régions du pays. En effet, 69% des flamands sont pour, tandis qu'en Wallonie et à Bruxelles, les chiffres sont respectivement de 61% et 54% d'opinions favorables. La Flandre est aussi la région la plus vaccinée par rapport à la Wallonie et à Bruxelles, il y a peut-être un lien entre les deux.



Retournement de situation chez les francophones



Côté francophone, on observe un certain retournement d'opinion sur la question. Il y a à peine six mois lors d'un précédent sondage, les chiffres tournaient à l'époque autour des 40% d'opinions favorables, bien loin des chiffres actuels.