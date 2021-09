65.000 mégots et 1.000kg de déchets ramassés: 250 personnes ont participé à un Clean Walk à Bruxelles (photos)

Ce dimanche 19 septembre, à l'occasion de la journée sans voiture, un grand Clean Walk était organisé aux alentours de la place Sainte-Catherine à Bruxelles.

L'association Clean Walker Belgique a organisé un grand ramassage de déchets ce dimanche. Au total, plus de 250 personnes ont ramassé pas moins de 65.000 mégots de cigarettes et 1.000kg de déchets. Un bilan dont l'association se réjouit.

Cette journée était aussi l'occasion de "sensibiliser au zéro déchet et aux conséquences de la surconsommation, montrer que de simples gestes peuvent faire changer les choses pour notre planète, militer pour un changement nécessaire des mentalités, rendre notre ville plus propre".

L'année dernière, l'action avait attiré plus de 200 participants. Ensemble, ils avaient collecté plus de 30.000 mégots et plus de 400kg de déchets.

© Clean Walker Belgique