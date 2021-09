Une interpellation tourne mal à Molenbeek: trois policiers blessés, la bourgmestre se rend au chevet d'une agente

Un témoin nous signale la présence de policiers blessés chaussée de Gand, à Molenbeek. Un individu s'en serait pris à des agents lors d'un contrôle de police. "Je suis passée en voiture et j'ai vu des policiers tentant d'interpeller un jeune homme, raconte par téléphone une riveraine après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Je me suis garée, je suis revenue et là, j'ai constaté que deux policiers étaient à terre, blessés. L'homme avait pris la fuite à pied en laissant là sa voiture. Tout le monde s'est précipité sur les policiers pour leur venir en aide", explique cette habitante du quartier.

Renseignements pris auprès du cabinet de la bourgmestre, Catherine Moureaux, une interpellation policière a effectivement mal tourné à Molenbeek. "Alors que nos policiers tentaient d'interpeller une personne sur la voie publique, cet individu a résisté et s'en est pris aux policiers à l'aide d'un cric, explique Rachid Barghouti, porte-parole de Catherine Moureaux, bourgmestre. En tout, trois policiers ont été blessés. Un a été légèrement blessé au genou, un autre légèrement à la main et une troisième s'est cogné la tête en tombant et souffre d'une commotion".

La policière blessée à la tête a été transportée à l'hôpital. La bourgmestre Catherine Moureaux se rend à son chevet. "La policière s'est réveillée et son état est stable", a précisé le porte-parole.

L'individu, qui a tenté de prendre la fuite, a été arrêté par la police. Sa voiture a été fouillée par les policiers. La police ne livre pas d'informations sur le profil du suspect pour le moment.

Le périmètre de sécurité établi plus tôt avait été levé vers 12h15.

Plus d'informations dans quelques instants.