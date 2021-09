Le PS wallon veut porter la question des prix énergétiques au comité de concertation

(Belga) Pour le PS wallon, le comité de concertation doit se saisir de la question des prix énergétiques "afin d'établir une stratégie de régulation commune qui intègre notamment la mise en place du filet de sécurité, l'élargissement du tarif social et une réduction forfaitaire fixe sur la facture d'énergie pour les particuliers", plaide lundi le député régional Laurent Léonard.

Au sud du pays, une personne sur quatre est déjà en situation de précarité énergétique. Et la flambée des prix risque d'aggraver les choses. Dans ce contexte, la Wallonie doit "revoir la manière dont les primes à l'isolation sont accordées", avec de nécessaires priorités à établir, explique le député socialiste. La Région doit également "lancer une grande campagne pour inciter le citoyen à utiliser les comparateurs d'énergie et l'informer des possibilités de modifier son contrat ou de changer d'opérateur pour choisir la meilleure offre", ajoute-t-il alors que, selon lui, un consommateur sur trois dispose d'un contrat variable en électricité, et un sur deux en gaz. "On est confronté à une urgence. Il faut agir maintenant pour éviter un choc social et économique. On ne peut pas demain se lancer tête baissée dans une transition écologique si elle n'est pas aussi sociale", conclut Laurent Léonard. (Belga)