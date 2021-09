Le super-héros "Shang-Chi" indétrônable au sommet du box-office nord-américain

Premier super-héros asiatique de la franchise Marvel, "Shang-Chi" est resté en tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine consécutive, selon les chiffres définitifs publiés lundi par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film Disney "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux" a engrangé 21,7 millions de dollars de vendredi à dimanche et 176,9 millions depuis sa sortie aux Etats-Unis et au Canada.

La comédie d'action "Free Guy" se maintient à la deuxième place pour sa sixième semaine sur les écrans, avec 5,1 millions de dollars (108,5 millions depuis sa sortie).

"Cry Macho", le dernier opus réalisé par Clint Eastwood, entre directement à la troisième place pour son premier week-end en salles, avec 4,4 millions de dollars.

L'acteur américain de 91 ans y renoue avec les westerns qui ont fait sa gloire et incarne un ancien champion de rodéo, Mike Milo, chargé d'une dernière mission.

"C'est un faible début qui fait face à deux grands obstacles: les amateurs de cinéma plus âgés ne sont pas encore prêts à retourner dans les salles en masse, et le film n'est pas disponible à la maison" sur les plateformes de streaming, estime David A. Gross de Franchise Entertainment Research, une firme de consultants en cinéma.

"Mais avec ses critiques tièdes, même en temps normaux le film aurait débuté sous la moyenne d'un western de Clint Eastwood", ajoute-t-il.

Le film d'épouvante "Candyman" est lui resté stable à la quatrième place pour sa quatrième semaine en salles. Le remake produit par Universal du célèbre opus de 1992 a récolté 3,5 millions de dollars (53,2 millions depuis sa sortie).

Un autre film d'horreur, "Malignant", chute de la troisième à la cinquième place, avec 2,7 millions de dollars pour sa deuxième semaine sur les écrans (9,8 millions depuis sa sortie).

Voici le reste du top 10:

6 - "Copshop" (2,3 millions de dollars)

7 - "Jungle Cruise", un film d'aventures Disney (2,1 millions)

8 - "La Pat'Patrouille: le film" (1,7 million de dollars)

9 - "Don't Breathe 2" (671.000 dollars)

10 - "Dans les yeux de Tammy Faye" (652.000 dollars)