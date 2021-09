Entièrement rénové, le recyparc de Dour rouvre ses portes: "Moins d'attente dans les files et plus de récupération" (vidéo)

Le recyparc de Dour rouvre ce mardi 21 septembre après un an de travaux intenses. Entièrement rénové, il permet aux riverains de déposer bien plus de déchets qu'auparavant. Montant total des travaux : 1.300 000 euros dont 800.000 euros subsidiés par la Région wallonne.

Après plus d’un an de fermeture, le recyparc de Dour rouvre enfin ses portes. Le lieu est désormais plus grand et entièrement rénové : le nombre de conteneurs a doublé. Les riverains peuvent aussi y déposer des déchets supplémentaires, tels que du mobilier de jardin ou des pneus usagés par exemple.

L’accent est également mis sur la récupération. "Nous avons doublé la capacité accueil de la recyclerie qui est le processus qui nous permet de capter des biens valorisables qui vont être améliorés et redistribués dans un système de seconde mains, explique Jacques De Moortel, directeur général d'Hygea (intercommunale de collecte des déchets). Nous sommes vraiment dans l’économie circulaire".





Une promesse: moins d’attente dans les files

Pour éviter la formation des files sur la route principale qui mène au recyparc, une voirie d’attente a été aménagée le long de la voirie. Une "voirie de refus" a également été créée à l’intérieur du recyparc, elle permettra de guider certains citoyens vers la sortie (déchets non-conformes, pas de carte d'accès, etc.) en évitant de les faire circuler dans le recyparc.

Les nouvelles voiries aménagées sont plus larges pour permettre le passage de deux véhicules en toute sécurité et des voiries spécifiques ont été aménagées pour la circulation des camions.





Accueillir convenablement le personnel féminin

Le local du personnel a été agrandi et rénové. Les locaux ont été adaptés pour pouvoir accueillir du personnel féminin. C'est l'une des volontés de l'intercommunale Hygea : engager des femmes dans les recyparcs.





Plus de sécurité

Un système de vidéosurveillance a été installé dans le recyparc pour éviter les vols aussi lorsque le recyparc est fermé.