Procès en appel du blocage du Pont de Cheratte en 2015: des amendes pour 17 syndicalistes

Les militants et responsables FGTB qui avaient été poursuivis, suite à une action de blocage du pont de Cheratte en octobre 2015, ont été condamnés à des peines de sursis ainsi qu’à verser des amendes.

Ce mardi, 17 syndicalistes ont comparu devant la cour d’appel de Liège pour leur implication dans le blocage du Pont Cheratte en 2015. Ces derniers ont écopé de peines allant de 15 jours à 1 mois avec sursis, ainsi qu’à des amendes s’élevant entre 300 et 600 euros. Les prévenus ont été accompagnés au palais de justice par une haie d’honneurs, constituée de plusieurs centaines de militants depuis la place Saint-Lambert.

Pour rappel, 300 manifestants avaient bloqué le viaduc de Cheratte sur l’autoroute E40, lors d’une journée de grève nationale menée pour dénoncer les mesures du gouvernement Michel. En novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège avait condamné les 17 syndicalistes, dirigeants et affiliés de la FGTB, à une peine identique. Suite à cette décision, le syndicat avait directement décidé de faire appel.

Les syndicalistes contestent de nouveau les faits qui leur sont reprochés

Devant la cour d'appel de Liège, ces 17 syndicalistes ont maintenu leur version des faits, affirmant avoir rejoint un barrage déjà installé préalablement et dans un mouvement parasité par des casseurs extérieurs au syndicat. "En première ligne se trouvaient des personnes n'ayant rien à voir avec l'organisation syndicale. Pour la FGTB, ce genre d'action n'est pas une bonne chose dans la mesure où on parle plus du blocage que de la raison de la grève ou du mouvement", a notamment exposé le prévenu Thierry Bodson, président de la FGTB.

Un dérapage des manifestants selon le parquet

Le parquet général a soutenu que la présence de casseurs n'avait pas été démontrée, et qu'il s'agissait bien d'un dérapage des manifestants. "Ils ont commis une entrave méchante à la circulation, même par une participation passive en venant soutenir les autres manifestants. Ils se sont associés à une action d'entrave potentiellement dangereuse", a indiqué l'avocat général Pascale Schils. Le ministère public a ainsi confirmé les peines requises en première instance à l’encontre des militants impliqués.