Royaume-Uni: Beatrice, la fille aînée du prince Andrew, accouche d'une fille

La princesse Beatrice, petite-fille d'Elizabeth II, a donné naissance samedi à une petite fille, premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

Il s'agit du deuxième petit-enfant à naître en l'espace de quelques mois pour le prince Andrew, poursuivi aux Etats-Unis par une femme qui l'accuse d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure, ce qu'il dément.

Beatrice, 33 ans, et son mari, 37 ans, "sont ravis d'annoncer l'arrivée en toute sécurité de leur fille, le samedi 18 septembre 2021 à 23H42 à l'hôpital de Chelsea and Westminster, à Londres", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, précisant que la mère et l'enfant se portaient "bien".

Le nouveau-né d'environ 2,8 kilos, dont le prénom n'a pas été précisé, est onzième dans l'ordre de succession à la couronne britannique. Il s'agit du douzième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, après la naissance de la fille du prince Harry et Meghan Markle en juin.

La princesse Beatrice avait épousé en juillet 2020 Edoardo Mapelli Mozzi, déjà père d'un garçon, Christopher Woolf, né de sa relation avec l'architecte américaine Dara Huang.

La soeur cadette de Beatrice, la prince Eugénie, avait accouché d'un garçon, prénommé August, en février.