Voici où se situeront les 6 premiers distributeurs automatiques de billets neutres en Belgique

Batopin ouvre mercredi les six premiers distributeurs automatiques de billets neutres du pays, répartis en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. "Ces nouveaux points cash remplaceront progressivement les distributeurs automatiques de billets des grandes banques. Ils porteront le logo de Bancontact, une marque locale forte que tous les Belges connaissent. En plus des emplacements prévus initialement, 24 points cash supplémentaires seront ajoutés dans des endroits sensibles", annonce mercredi Batopin.



Les six premiers points cash Batopin ont été installés à Anderlecht, Gand, Lierneux, Stavelot, Nimy et Clavier. Ce nouveau réseau de cash sera déployé progressivement sur plusieurs années et sera entièrement achevé fin 2024. "Le projet Batopin veillera à ce que 95% des Belges puissent accéder à un point cash dans un rayon de moins de 5 kilomètres de leur domicile, ce qui est également la ligne directrice appliquée par la Banque Centrale Européenne (BCE). Batopin concrétisera cette ambition en déployant plus de 2.000 distributeurs automatiques de billets neutres sur quelque 700 emplacements sur l'ensemble du territoire belge", explique Batopin. Batopin a été créée en mars 2020 à l'initiative des quatre grandes banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Dans les années à venir, elles développeront ensemble un réseau de distributeurs automatiques de billets neutres, indépendants de leurs propres agences bancaires. Batopin prendra en charge la gestion de ces distributeurs et déploiera des "points cash" neutres sur l'ensemble du pays. Les distributeurs propres à chacune des quatre grandes banques seront, quant à eux, progressivement supprimés d'ici fin 2024, précise-t-on.