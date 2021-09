Vers l'extension du Covid Safe Ticket en Wallonie? "Clairement oui", la ministre Christie Morreale explique comment il pourrait être utilisé

La Wallonie va-t-elle à son tour appliquer le Covid Safe Ticket ? Si oui dans quelles circonstances ? La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce mercredi.

"Je suis clairement favorable à l’extension du Covid Safe Ticket en Wallonie", souligne-t-elle d'emblée.

"Il est demandé par beaucoup d’organisateurs dans le secteur de l’Horeca, de l’événementiel ou du secteur culturel. Je crois que ça rassure les gens et ça contribue à la sécurité sanitaire. Je crois aussi que globalement, ça permet de retrouver une vie plus normale et d’éviter la transmission du virus."

Où serait-il appliqué ? "Je pense qu’il faut prendre les secteurs proposés et l’appliquer comme les autres pays européens (France, Italien, Suisse,…). L’Horeca, je pense, sera concerné. C’est sur la table, on va en discuter avec mes collègues dans les prochains jours. Les faits parlent d’eux-mêmes. Personne n’a envie de retourner à une situation où on devrait fermer des secteurs. Les gens ont adhéré massivement à la campagne de vaccination (+80% en Wallonie). Si on n’avait pas vacciné autant, la situation ne serait pas celle qu’on a aujourd’hui."

Le Covid Safe Ticket pourrait ainsi être utilisé comme à Bruxelles. "Je pense que plus on harmonise, plus ce sera lisible pour les citoyens. Je pense que globalement entre les ministres wallons tout le monde sait qu’on se dirige vers un pass sanitaire. On va discuter des modalités jeudi."