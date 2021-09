La mort de Paul Quilès, figure des années Mitterrand, annoncée par erreur: "Il est malade mais il est vivant", confirme sa fille

Une des filles de l'ex-ministre socialiste et figure de la Mitterrandie, Paul Quilès, a démenti mardi la mort de son père, annoncée un peu plus tôt par le président du Conseil départemental du Tarn dans un communiqué. "Mon père n'est pas mort, il est malade mais il est vivant", a indiqué à l'AFP Emmanuelle Quilès, une des filles de l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 80 et 90.



Après avoir annoncé sa mort en milieu de soirée, une annonce relayée par plusieurs médias dont RTL INFO, le président du Conseil départemental du Tarn Christophe Ramond a fait un nouveau communiqué de presse indiquant que "la famille de Paul Quilès vient de confirmer (...) que ces informations sont erronées". "Déplorant ce regrettable impair", il a exprimé "son profond soutien et son amitié à Paul Quilès et à ses proches".



Maire de Cordes-sur-Ciel (Tarn) de 1995 à 2020, élu au premier tour lors de quatre mandats consécutifs, Paul Quilès, 79 ans, a été député à plusieurs reprises, à Paris puis dans le Tarn, où naquit Jean Jaurès.