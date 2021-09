Attentat du Drugstore: Carlos devant les assises, pour la dernière fois

Des "vacances forcées" : c'est ainsi que Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, a qualifié mercredi ses années derrières les barreaux à l'ouverture de son nouveau procès, le dernier en France, pour l'attentat meurtrier du Drugstore Publicis en 1974, qui lui a valu deux condamnations à la perpétuité.

Ordonné en novembre 2019 par la Cour de cassation, ce nouveau procès devant la cour d'assises spéciale de Paris porte uniquement sur le quantum de la peine, la culpabilité du Vénézuélien dans l'attaque qui a fait deux morts et 34 blessés en 1974 ayant été définitivement jugée.

La Cour de cassation a estimé que Carlos avait été condamné deux fois pour la même chose car deux incriminations se recoupaient.

Figure du terrorisme "anti-impérialiste" des années 1970-80, Carlos avait été condamné en mars 2017 à la réclusion criminelle à perpétuité pour cet attentat, une peine confirmée en appel un an plus tard.

Cheveux et moustache blanche, élégante veste sombre, le "révolutionnaire professionnel" autoproclamé, aujourd'hui âgé de 71 ans, affiche un large sourire en prenant place dans le box vitré, une sacoche noire à la main, saluant en levant le poing ses quelques soutiens dans la salle.

Le sourire s'efface légèrement quand, invité à décliner son identité, il se plaint d'avoir dû subir la fouille de sa veste à son arrivée au palais de justice, assurant qu'en 27 ans d'incarcération en France - "des vacances forcées", dira-t-il - "jamais rien d'illégal" n'a été trouvé sur lui.

Bras croisés, masque chirurgical sous le menton, il écoute ensuite distraitement le résumé du dossier fait par le président de la cour.

Puis, il opine quand son avocate Isabelle Coutant Peyre - qui était devenue sa compagne en détention - s'en prend à une "procédure ancestrale", "de l'archéologie judiciaire", tout en demandant, en vain, un réexamen plus approfondi des faits.

- "A la prochaine !" -

L'attaque du Drugstore avait eu lieu le 15 septembre 1974 à Paris, vers 17H10: une grenade lancée par un homme depuis le restaurant en mezzanine avait explosé dans la galerie marchande en contrebas, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes.

Pour l'accusation, cet attentat visait à accélérer la remise en liberté d'un Japonais arrêté à Orly, membre de l'Armée rouge japonaise (ARJ), proche d'une branche du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) dont Carlos était devenu l'un des bras armés en Europe.

Quarante-sept ans après ce crime qu'il conteste, ce procès est une nouvelle plongée - mais de plus courte durée - dans la jeunesse de Carlos, de son Venezuela natal à son engagement dans des camps en Jordanie puis en Europe, au service du FPLP.

Pour celui qui se déclare toujours au service de la cause palestinienne et revendique avoir "tué 83 personnes, au moins", il s'agit d'un dernier tour de piste.

A l'expert psychiatre venu déposer comme témoin, il lance pourtant: "A la prochaine !".

Pointilleux, il reprend le journaliste hongrois à la retraite Laszlo Liszkai, l'un de ses biographes qui le visite toujours en prison, également cité comme témoin, sur certains éléments de son parcours. De temps en temps, il penche sa tête dans l'ouverture du box vitré pour mieux se faire entendre et comprendre.

Dans un rapport de détention lu par le président, la maison centrale de Poissy (Yvelines), où il est incarcéré depuis 13 ans, décrit un prisonnier à "l'attitude condescendante, râleuse", une "personnalité égocentrique" dont le "capital de sympathie s'amoindrit avec les années", notamment auprès d'une population détenue plus jeune.

Carlos conteste. "J'évite les bagarres, je suis amical avec les surveillants, la plupart m'aiment beaucoup. Je suis un vieux monsieur", dit-il, se présentant comme "prisonnier politique".

Interrogé sur ses "perspectives", Ilich Ramirez Sanchez évoque sa volonté de "retourner au Venezuela", où il est certain de se "(faire) respecter".

Le "Chacal" purge en France deux condamnations à la prison à vie, pour un triple meurtre en 1975 à Paris et pour quatre attentats à la bombe commis en France en 1982 et 1983 (11 morts et 191 blessés).