Luc doit s’occuper de ses filles, en quarantaine: "Ai-je encore droit au chômage corona ?"

Que faire si l’école de son enfant ferme pour cause de cas Covid ? C’est la question que s’est posée Luc (prénom d’emprunt car il veut garder l'anonymat), un papa des environs de Courcelles dans le Hainaut. L’école de ses filles a fermé ses portes ce mardi jusqu’au 30 septembre inclus, affirme-t-il. "L’école de mes filles ferme ses portes jusqu’au 30 septembre pour un cas Covid. Ma plus grande, qui doit se mettre en quarantaine, est dans un autre bâtiment que ma dernière, qui elle ne doit pas se mettre en quarantaine. C’est une décision assez bizarre dans le sens où elles habitent ensemble..." déplore-t-il. "Du coup, je vais devoir me mettre en congé pour pouvoir m’occuper d’elles, et elles devront passer un test dans quelques jours."

"Le congé corona existe-t-il encore ?" demande-t-il.

Plus de "congé corona"

L’arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 qui a introduit un congé parental corona à partir du 1er mai 2020 s'est arrêté le 30 septembre de la même année, sans réelle alternative. Plus question de parler de "congé corona" ou "congé quarantaine", donc. Si votre enfant tombe malade du Covid, ou si son école est fermée pour cause de cas Covid, c’est le chômage temporaire pour force majeure qui est appliqué depuis.

Luc est un travailleur et doit assurer la garde d’un enfant pour quarantaine, il peut donc bénéficier de ce chômage temporaire. La procédure est simple : en échange d’une attestation qui doit être remise par l’école et qui devra être envoyée à l’employeur, le travailleur recevra une allocation de chômage qui correspond à 70% de son salaire moyen, avec un plafond de 2.754,76€.

Et les indépendants ? Pour cette franche de travailleurs, la règle est un peu différente. Depuis janvier, c’est le droit passerelle de quarantaine qui est en place. A l’instar des salariés, l’indépendant peut en bénéficier au cas où l’école ferme et/ou si l’enfant est en isolement.