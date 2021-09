Augmentation du prix des voitures d'occasion: "La demande augmente et met le marché sous tension"

Si vous cherchez une voiture d'occasion, vous avez peut-être ouvert de grands yeux en découvrant les prix… Ceux-ci sont particulièrement élevés. En cause ? Une pénurie de certains composants qui ralentit la production de voitures neuves. La demande pour des occasions est donc de plus en plus importante, ce qui met le marché sous tension.

Le prix des voitures d'occasion explose, principalement sur les modèles récents. Le prix de certaines voitures d'occasion avoisine celui de voitures neuves. En cause ? La loi de l'offre et de la demande. Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie mondiale de semi-conducteurs – un matériau électronique qui sert à faire fonctionner, par exemple, les clignotants – et cela a un impact sur la production des voitures neuves. Les prix de certains modèles augmentent et les délais de livraison s’allongent.

Gilles voulait se racheter une voiture neuve, mais cela ne s’est pas passé comme prévu… "Il n’y avait pas de possibilité d’avoir un véhicule à court terme. Les délais de livraison étaient minimum janvier, si pas au-delà. Et comme j’ai un usage professionnel du véhicule, j’en avais absolument besoin. J’ai pris contact avec des vendeurs de voitures d’occasion", explique-t-il.

Et Gilles n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation. Les personnes ayant besoin d'une voiture rapidement se tournent vers le marché de l'occasion. Résultat ? En août, 60.000 voitures d’occasions ont été immatriculées. C’est 10% de plus qu’en 2019 ! "En, 2019, on vendait entre 30 et 40 voitures par mois. Ici, ces trois derniers mois, on a passé la barre de 70 voitures vendues à particulier par mois", développe Lara Gotsni, gérante chez Iris Auto Center à Bruxelles.

Cette hausse de la demande met le marché de l’occasion sous tension et donc en bout de chaîne, les prix augmentent. "Il y a moins de voitures disponibles et la demande augmente tout le temps. Cela augmente la tension et donc ça entraine une augmentation de prix", souligne Philippe Rélandt, porte-parole de Traxio, une fédération de professionnels de la mobilité.

Pour les voitures d’occasion les plus demandées, comme les voitures à essence ou les SUV, Philippe Rélandt constate une augmentation des prix de 5 à 10%.