Lancement d'un baromètre de la mobilité à Bruxelles

(Belga) Bruxelles Mobilité lance jeudi un baromètre dans le cadre du Plan régional de mobilité, Good Move, adopté en 2020. L'objectif est de collecter des données sur les habitudes de déplacement et le niveau de satisfaction des usagers par rapport à l'offre de mobilité de la Région Bruxelles-Capitale.

Toutes les personnes de 16 ans ou plus habitant ou se déplaçant régulièrement à Bruxelles sont invitées à remplir le questionnaire jusqu'au 31 octobre. Le but est d'interroger un maximum de navetteurs sur des sujets tels que la conception des trottoirs, la fréquence des transports en commun, le sentiment de sécurité par rapport au risque d'accident, le temps de parcours, etc. Les résultats seront ensuite traités afin d'être représentatifs de la population qui se déplace à Bruxelles. (Belga)