Pourquoi y a-t-il moins de distributeurs de billets? Réponse de l’économiste Bruno Wattenbergh

L'économiste Bruno Wattenbergh était l'invité du RTL info Bienvenue. Il est venu répondre aux questions de notre journaliste sur la disparition progressive des distributeurs de cash.

Olivier Schoonejans : Peut-on parler d'hémorragie de distributeurs de cash en Belgique ?

Bruno Wattenbergh : Si vous ne l'avez pas encore remarqué, un tiers des distributeurs de cash ont disparu en Belgique au cours de l'année écoulée. Et dans les années à venir, pas moins de la moitiés des bornes restantes devraient disparaitre.

Il existe plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles est la disparition de 450 agences bancaires et leurs distributeurs de billets depuis 2020. Une autre raison, c'est la chute des retraits quotidiens : avant la crise, nous étions à 400.000 retraits et aujourd'hui nous en sommes 120.000 seulement.

Olivier Schoonejans : Les Belges vont-ils se ruer à nouveau sur les retraits en cash ?

Bruno Wattenbergh : Le plus dur de cette crise sanitaire est derrière nous. Mais il n'est pas sûr que les Belges reviennent à leur anciennes habitudes. Beaucoup d'entre eux ont découvert les paiements par Payconiq ou Apple Pay. Certains commerçants se sont d'ailleurs adaptés à ce genre de paiements. De plus, les banques, en vous faisant payer des frais pour le retrait en cash, tentent de vous faire changer d'habitude.

Mais soyez rassuré, sous l'impulsion de la banque nationale, les quatre grandes banques du Royaume se sont unies pour créer une entreprise Batopin. Il s'agit de divers point-cash neutres sur le territoire pour permettre aux Belges d'enlever encore de l'argent. Pour les banques mineures, un concept du même genre devrait voir le jour.

Le projet de Batopin devrait permettre à 95% de la population belge d'accéder à des distributeurs de cash. La condition, c'est qu'un distributeur se trouve à moins de 5 kilomètre de chez vous.

Malgré une révision du plan en été, l'objectif ne sera sûrement pas atteint pour la population des provinces de Namur et du Luxembourg.

Plusieurs propositions ont été mises sur la table, comme aménager des distributeurs Batopin dans les gares de la SCNB ou encore de les aménager dans les guichets de Bpost. Le problème des gares, c'est que beaucoup d'entres elles ont disparu et donc Bpost a été choisie pour faire partie du contrat Batopin.

Olivier Schoonejans : Mais devra-t-on payer des frais supplémentaires pour retirer de l'argent aux bornes Batopin?

Bruno Wattenbergh : Les banques ne sont pas encore mis d'accord et font des déclarations contraire comme KBC et BNP PARIBAS FORTIS. Si il y a des frais supplémentaires, ce sont les commerçants qui seront les premières victimes de ce changement, car sur certains produits à faible coût, on ne peut pas tirer grand chose comme marge.