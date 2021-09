La Commission avance sur le chargeur universel pour smartphones et petit électro portatif

(Belga) La Commission européenne a dévoilé jeudi sa proposition législative pour imposer au secteur technologique un chargeur universel pour les smartphones et autre petit électronique multimédia portatif (tablettes, appareils photo, casques, haut-parleurs et consoles de jeux vidéo). Le port USB Type-C deviendrait le port standard, et il serait obligatoire de proposer l'appareil et le chargeur séparément si le consommateur le souhaite, pour éviter qu'il n'accumule des chargeurs inutiles.

Apple, qui utilise actuellement sa propre technologie Lightning, devra aussi s'y plier. Ses appareils devraient ainsi, dans quelques années, comporter un autre port de recharge (éventuellement en plus du port actuel). On parle depuis plus de 10 ans d'un chargeur "universel". Des engagements volontaires du secteur ont entre-temps permis de limiter les types de chargeurs différents à trois (pour les téléphones mobiles). Pour harmoniser encore et limiter les déchets électroniques, la Commission propose maintenant de définir un port de charge unique, l'USB-C, et un même protocole de charge (USB Power Delivery) pour la recharge rapide. La proposition comporte aussi des obligations en termes d'information du consommateur. Le Parlement et le Conseil (Etats membres) vont désormais devoir étudier la proposition et prendre position. Si les futures obligations pourraient gonfler quelque peu le prix de certains produits, elles devraient parallèlement éviter des coûts inutiles d'achat de chargeurs supplémentaires, et réduire la montagne de déchets électroniques. (Belga)