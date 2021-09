L'automne débute avec un magnifique soleil: "On n’en a pas eu cet été, alors on en profite maintenant"

Nous venons d'entrer officiellement en automne. Mais quand on met le nez dehors, la météo ressemble plus à l'été indien. Un temps qui vous a beaucoup manqué en juillet et en août. Un mot d'ordre ce jeudi: profiter des bienfaits du beau temps.

Grand soleil et énorme sourire ce matin sur le marché d’Herstal, en région liégeoise. Ne parlez pas d’automne aux passants qui déambulent, c’est l’été qui résonne partout dans les allées.

"Cela fait du bien. On n’a pas eu de vacances, on commence maintenant. On va aller à la piscine bientôt", rigole un maraicher.

"La chaleur pour les articulations, c’est extraordinaire", s’exclame une dame qui profite des rayons du soleil assises à une terrasse.

Au milieu des étals, on se promène en tenue légère aujourd’hui. Malgré les 10 degrés ce matin, Vincenzo a sorti le singlet. "On n’a pas eu de soleil cet été. Il arrive et on en profite maintenant qu’il sort", explique-t-il. "Même quand il gèle, j‘ai un short", confie un autre homme.

La journée est moins bonne pour Sylvie. Ses bonnets et écharpes ne partent pas. Mais elle espère que le froid matinal va inciter certaines personnes à en acheter.

Le beau temps s’invite aussi chez un marchand de fruits et de légumes. Il ne vend pas de citrouilles ni de potirons. Ce sont les fraises d’été qui ont le plus de succès.