Barbara Pravi: "Si je suis associée à Brel, Stromae ou Piaf, ça me va hyper bien"

Barbara Pravi, l’interprète de Voilà, qui a mené la France à la deuxième place de l’Eurovision cette année, était l’invitée du jour dans le RTL INFO AVEC VOUS. Elle vient de sortir son premier album "On n’enferme pas les oiseaux".

La chanteuse de 28 ans était heureuse d'être là. "C’est ma première télé belge. Je connais un peu la Belgique. J’ai des amis qui ont vécu à Bruxelles pendant longtemps donc j’ai fait vachement l’aller-retour Paris-Bruxelles", révèle-t-elle.

La comparaison avec Brel, Stromae ou Piaf la rend heureuse également: "J’adore. Ce sont des artistes que j’aime et que j’écoute tellement. Le lien c’est d’abord les textes qui sont incroyables et surtout il y a un côté théâtral. J’aime pas le mot théâtre parce que pour moi le théâtre c’est jouer et ces gens-là ne jouent pas, mais il y a une espèce d’expression de l’émotion par les gestes, par 'rhaaa' comme ça, ça crie quoi, ça crie du cœur. Et donc si je suis associée à ça ça me va hyper bien."

Elle a également fait les premières parties de Florent Pagny et garde beaucoup d'amour pour lui. "C’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Il est très généreux. En fait il est très simple et j’aime beaucoup les gens simples. On est toujours très en contact. J’ai écrit une chanson sur son dernier album. Il m’a porté. C’est une des premières personnes à m’avoir tendu la main."

Elle part désormais en tournée pour un an. Une nouveauté pour elle. "Je viens d’enchainer deux concerts. C’est la première fois que j’en faisais deux d’affilée, et c’est vrai que c’est sacrément sportif. Donc il va falloir que je me prépare et que je me ménage surtout. Mais je suis prête. Ce sont des moments tellement d’émotion, de joie et de partage avec les gens, que je suis plus que prête, j’ai hâte quoi."

Barbara Pravi sera le 30 mars au Trocadero de Liège, le 24 novembre au Cirque Royal de Bruxelles et le 26 novembre à Anvers.