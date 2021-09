L'Ukraine adopte sa loi "anti-oligarques"

(Belga) L'Ukraine a adopté jeudi une loi devant juguler l'influence des oligarques, au lendemain d'une tentative d'assassinat visant un conseiller présidentiel qui, selon les autorités, pourrait être liée à la lutte contre ces puissants hommes d'affaires.

La législation ambitionne de "prévenir des risques pour la sécurité nationale liés à l'influence excessive" des "oligarques", selon son texte publié sur le site officiel du Parlement. Il a été initié par le président Volodymyr Zelensky, qui a annoncé cette année une campagne de lutte contre le pouvoir qu'exercent dans l'ombre ces richissimes hommes d'affaires, accusés d'exploiter sans scrupule l'économie de cette ex-république soviétique et d'acheter les voix des médias et de la classe politique. Aux termes de la loi, les personnes identifiées comme "oligarques" par le Conseil de sécurité nationale se verront notamment interdire de financer des partis politiques et de participer à la privatisation de grandes entreprises. Selon le ministre de la Justice, ce texte concerne surtout la poignée d'Ukrainiens dont la fortune est estimée à plus d'un milliard de dollars. Parmi eux figurent notamment l'homme le plus riche du pays Renat Akhmetov, le sulfureux Igor Kolomoïsky et l'ex-président Petro Porochenko (2014-2019), opposant au pouvoir actuel. Adopté en première lecture en juillet, ce document a été voté en deuxième et dernière lecture jeudi par une majorité absolue de 279 voix. Hasard du calendrier, ce vote intervient après une attaque à l'arme automatique mercredi contre la voiture du premier conseiller du président, Sergiï Chefir, près de Kiev. M. Chefir, ami et associé de longue date du président Zelensky, en est sorti indemne mais son chauffeur a été blessé. La police a dit privilégier des pistes politiques. Le chef de l'Etat a aussitôt promis une "réponse forte" à cette attaque, promettant de ne pas céder à "l'intimidation" et de poursuivre sa "lutte contre la criminalité et contre des groupes financiers influents". "C'est ça, le prix des changements dans l'Etat, c'est ça, le prix des réformes", a-t-il lancé lors d'un discours à l'assemblée générale de l'ONU à New York (Etats-Unis). Un autre conseiller de la présidence, Mikhaïlo Podoliak, a affirmé qu'il "associait clairement" l'attentat aux efforts de M. Zelensky visant à "réduire l'influence des oligarques" et à "la destruction des groupes politico-financiers qui travaillent pour nos adversaires étrangers". (Belga)