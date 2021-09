Bientôt un chargeur UNIVERSEL pour tous nos appareils?

Finis les chargeurs incompatibles encombrant les tiroirs? La Commission européenne veut imposer un chargeur universel pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques, au nom des droits des consommateurs et de l'environnement, un projet qui suscite l'opposition du géant américain Apple.

Vous en avez sans doute des dizaines à la maison. Pour charger votre téléphone, pour vos enceinte Bluetooth ou encore pour votre ordinateur, les chargeurs sont indispensables. Dans le magasin que nous visitons, son gérant nous explique qu'il en vend 16 différents. "Je pense que Monsieur et Madame-tout-le-monde ont une boîte avec une dizaine de transfos qui ne servent plus à rien, car on ne sait plus pour quelle application ça allait", confie-t-il.

Mais cela pourrait bientôt changer. Dès 2024, l'Union Européenne veut imposer un chargeur universel. Fini le micro-usb et le célèbre câble Apple. L'USB-C deviendrait l'unique chargeur pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques.

La réglementation proposée jeudi par l'exécutif européen, qui devra être approuvée par les eurodéputés et les Etats membres, vise à harmoniser les ports de chargement pour les smartphones, tablettes, appareils photo, casques audio, enceintes et consoles de jeu portatives... et menace les câbles de connexion des iPhones du groupe californien.

Réduire l'empreinte écologique

Ce projet avait été lancé dès 2009 par la Commission et a fait l'objet en janvier 2020 d'une résolution du Parlement européen, mais il s'est jusqu'à présent heurté aux vives réticences de l'industrie, bien que le nombre de types de chargeurs existants se soit fortement réduit au fil des ans.

"L'Europe a décidé récemment de proposer des sanctions financières à l'encontre des opérateurs qui seraient contrevenants. Il n'y a pas de raison que les multinationales ne respectent pas la loi alors que les citoyens, eux, doivent la respecter", estime Emmanuel Foulon (PS), assistant parlementaire - protection des consommateurs.

La Commission Européenne vient de dévoiler son plan de réglementation. Ce chargeur universel devrait réduire largement notre empreinte écologique. Chaque année, 60.000 tonnes de chargeurs sont jetés en Europe.