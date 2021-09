Toujours pas de percée dans le conflit social chez ArcelorMittal à Gand

(Belga) Les négociations entre les syndicats et la direction de l'usine ArcelorMittal de Gand n'ont pas encore abouti. Depuis mercredi, une partie des travailleurs a arrêté le travail et l'usine fonctionne au ralenti. La direction reconnaît le problème et a tenté un rapprochement jeudi. Le mécontentement est une conséquence de la crise du coronavirus. Les travailleurs ont continué à travailler et demandent une indemnisation pour le risque encouru, maintenant que le géant de l'acier récolte les fruits de la reprise économique.

Le travail à l'usine s'organise en rotation et une nouvelle équipe doit prendre le relai vendredi. Il est probable que tous les travailleurs ne prendront pas leur service. (Belga)