La société wallonne du logement paralysée par une attaque informatique survenue la semaine passée

La semaine dernière, la société wallonne du logement (SWL) a fait l’objet d’une attaque informatique. La situation devrait être rétablie d’ici la semaine prochaine assure le porte-parole Daniel Pollain.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Société Wallonne du Logement SWL basée à Charleroi, a été victime d’un piratage informatique. "Il ne nous été même plus possible d'ouvrir les ordinateurs" rapporte son porte-parole Daniel Pollain. Tout le système informatique, qui compte notamment 200 ordinateurs environ, s'est ainsi retrouvé paralysé notamment au niveau de la téléphonie et des serveurs informatiques. Pis encore, il est depuis "impossible d'envoyer des mails".

Les conséquences du piratage

Privés de communication depuis lors, les travailleurs sont en quelque sorte "au chômage technique". " Bien que des solutions aient été mise en place. "Nous avons créé des adresses e-mail temporaires, et les travailleurs peuvent continuer à traiter les dossiers depuis chez eux" explique le porte-parole.

Suite à ce piratage, les candidats au logement peuvent néanmoins introduire un dossier auprès de la SWL ainsi que des différentes sociétés de logements de services public wallonnes. Cependant, les délais de traitement prendront du retard.

Un rétablissement prévu la semaine prochaine

Daniel Pollain se veut néanmoins rassurant " Grâce à des informaticiens chevronnés nous récupérons petit à petit nos ordinateurs". En effet, chaque poste doit être débloqué manuellement "ce qui prends entre 2 heures et 3 heures" explique t-il. Concernant l'attaque, elle reste de source inconnue. Une plainte contre X a ainsi été déposée.