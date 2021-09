Perturbations sur le réseau STIB: "On n'arrive pas à entrer"

En raison de la manifestation nationale organisée par la FGTB vendredi matin, les transports en commun à Bruxelles sont perturbés. Ainsi, seule une ligne de métro circule dans la capitale, huit lignes de tram et 11 lignes de bus, indique la STIB.

"Je n'ai pas pu entrer dans le tram. Il y avait trop de monde", explique un jeune homme interrogé à l'arrêt Meiser sur Schaerbeek. "Ca se passe plutôt mal" lâche une utilisatrice du réseau STIB.

"Il y a beaucoup de gens qui bloquent. On se fait souvent pousser, on n'arrive pas à entrer. On doit attendre le prochain tram qui est dans longtemps." Sac à dos sur les épaules, un étudiant enchaîne : "Ça fait 20 minutes qu'on attend. On a vu un tram passé. On n'a pas pu entrer dedans. On va encore attendre. On a prévenu nos éducateurs qu'on serait en retard."

Ce matin, seule la ligne de métro 1 circulait et était prolongée de la Gare de l'Ouest jusqu'à Erasme. Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92 roulaient aussi ainsi que les bus 12, 34, 46, 53, 59, 65, 71, 78, 87 (prolongé de Simonis jusqu'à De Brouckère), 88 et 95. Les autres lignes ne circulent pas. Il n'y aura pas de Noctis ce soir.