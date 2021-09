Que faire ce week-end en Wallonie pour moins de 10€ par personne? Voici quelques idées

Lundi, les écoles seront fermées pour la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles. L'occasion de bouger et de découvrir notre région. Que faire ce week-end en Wallonie pour moins de 10€ par personne ? Sandrine Delcourt, directrice marketing de Wallonie Belgique Tourisme, était dans le RTL INFO Bienvenue pour vous donner quelques idées.

C'est sur Visit Wallonia que vous pouvez trouver de nombreuses recommandations pour ce week-end. "On a vraiment des petits roadbooks pour choisir soit des villes à visiter, soit des régions, pour tous les goûts et par tous les temps", explique Sandrine Delcourt, directrice marketing de Wallonie Belgique Tourisme.

Pour les activités pas chères, vous pourriez directement penser aux balades. Mais ce ne sont pas les seules. "Pouvoir combiner une balade avec une activité, ça fait vite une journée pas chère. On peut se balader gratuitement pendant 3 ou 4 heures et compléter la journée avec une visite ou l'autre."

Ce que Visit Wallonia met en avant pour cette rentrée, c'est une visite à travers le temps, en fonction, donc, des périodes que vous préférez. Pour la préhistoire, par exemple, "on le sait tous, il y a beaucoup de grottes en Wallonie. On connait les plus grandes, mais il y en a aussi d'autres qui sont moins connues, comme la grotte Scladina à Sclayn, où on peut par exemple voir des archéologues qui sont encore au travail. Ce sont des visites un peu différentes de celles dont on a l'habitude. Il y a aussi la grotte de Spy, qui est moins connue".

C'est vraiment riche partout

Pour l'Antiquité, "il y a tout ce qui est mégalithes à Wéris. C'est près de Durbuy et c'est l'un des plus beaux villages de Wallonie. Il y a aussi l'Archéoscope de Malagne, près de Rochefort".

Pour le Moyen-Âge, "il y a tout ce qui est abbayes de l'époque, châteaux, forteresses, etc. Dans le Brabant wallon, il y a Villers-la-Ville qui est un témoignage de l'époque".

Pour les Temps-Modernes, la directrice marketing de Wallonie Belgique Tourisme souligne "la visite en 1717 du tsar de Russie Pierre Legrand à Spa, qui vient d'être reconnue ville thermale Unesco. C'est aussi l'avènement des arts décoratifs et on a de très beaux musées à voir, notamment à Namur".

Dans toutes les régions de Wallonie, vous pourrez trouver un lien avec l'Histoire. "C'est vraiment riche partout, selon les différentes époques. C'est une façon de découvrir des sites qui sont moins connus, mais partout en Wallonie."