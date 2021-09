Pfizer à la recherche de 100 nouveaux collaborateurs

(Belga) Une journée de l'emploi a lieu ce samedi sur le site de production et de conditionnement de Pfizer à Puurs (province d'Anvers). Cent vingt candidats bénéficieront d'une visite guidée de l'entreprise pharmaceutique et seront ensuite invités à un entretien d'embauche. Certains des candidats seront retenus pour la suite de la procédure de sélection.

L'entreprise recherche principalement des techniciens et des opérateurs techniques (de processus). "Bien sûr, Pfizer est connu pour la production du vaccin contre le coronavirus mais, en plus de cela, nous produisons 400 millions de doses de médicaments par an à Puurs", explique le porte-parole Koen Colpaert. "Nous sommes donc le deuxième plus grand site de Pfizer au monde." Cette journée de l'emploi avait attiré plus de personnes intéressées mais, en raison des mesures corona, tout le monde n'a pas pu venir le samedi. "Il y aura une deuxième journée de l'emploi dans les mois à venir en raison des nombreuses inscriptions", a assuré Koen Colpaert.