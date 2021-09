Cinéma : les femmes raflent tout à Saint-Sébastien, la Roumaine Alina Grigore triomphe

Après Cannes et la Mostra, le festival de cinéma de Saint-Sébastien a décerné à son tour samedi sa plus haute récompense à une réalisatrice, la Roumaine Alina Grigore, sacrée pour son premier long-métrage à l'issue d'une 69e édition au cours de laquelle les femmes ont tout raflé.

"Je ne m'y attendais pas du tout", a déclaré très émue la jeune réalisatrice et actrice de 36 ans, en recevant la Coquille d'or pour "Blue Moon". Elle a remercié "toutes les femmes et tous les hommes qui ont permis d'emmener notre message si loin".

Son film, qui retrace le parcours d'une jeune femme qui tente d'échapper à la violence de sa famille, faisait partie des 17 films en compétition cette année, aux côtés notamment de "Maixabel" d'Iciar Bollain, inspiré d'une histoire vraie entre la veuve d'un homme politique assassiné par l'ETA et deux de ses assassins, et d'"Arthur Rambo" du réalisateur français Laurent Cantet et de "Benediction" du Britannique Terence Davies.

Le jury de cette 69e édition, présidé par la réalisatrice géorgienne Dea Kouloumbegachvili, a remis le prix de la meilleure réalisation (la Coquille d'argent) à la Danoise Tea Lindeburg pour "As In Heaven", un film qui dépeint la vie au Danemark au XIXe siècle à travers le regard de trois femmes : Lise, âgée de 14 ans, sa tante et sa grand-mère.

L'actrice principale de ce long-métrage, la Danoise Flora Ofelia Hofmann Lindahl, a quant à elle obtenu le prix de la "meilleure interprétation", ex-aequo avec l'actrice américaine Jessica Chastain.

- Récompense mixte -

Cette récompense était pour la première fois cette année mixte, pour ne pas faire de différences entre hommes et femmes, à l'instar de la Berlinale, le premier grand festival de cinéma à décerner cette année un prix d'interprétation "non-genré".

"J'adore ce que je fais et j'espère continuer pendant très longtemps", a dit l'actrice de 25 ans en recevant son prix, tenant la main de Jessica Chastain.

De son côté, l'Américaine Jessica Chastain, deux fois nommée aux Oscars, a été récompensée pour le film "Dans les yeux de Tammy Faye". Elle y incarne la télé-évangéliste Tammy Faye Bakker, une personnalité américaine contestée qui a souvent été parodiée dans des émissions de télévision aux Etats-Unis.

L'actrice de 44 ans a décidé de faire ce film il y a sept ans après avoir vu un documentaire montrant une autre facette de cette femme.

"J'espère que ce film nous apprendra à dépasser nos premières impressions", a-t-elle déclaré au moment de la remise du prix.

Considéré comme un tremplin pour le cinéma latino-américain en Europe, le festival a distingué une réalisatrice mexicano-salvadorienne Tatiana Huezo pour "Noche de fuego".

Le film, déjà remarqué à Cannes en juillet dans la section Un certain regard et récompensé d'une mention spéciale, se déroule dans une zone rurale du sud du Mexique où les femmes, mères et filles, vivent dans la peur des enlèvements. Au total, dix films étaient en compétition dans la section "Horizons latinos".

Plus de 170 films ont été projetés pendant les huit jours du Festival, dont "Une seconde" du Chinois Zhang Yimou ("Epouses et concubines") présenté à la cérémonie d'ouverture.