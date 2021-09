Vous avez toujours rêvé d'être DJ ? C'est le moment de vous lancer, voici pourquoi

Pendant un an et demi, ils n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, ils sont débordés. Les DJ ont besoin de renfort ! Et visiblement, les carnets de commandes continuent de se remplir. Entre mariages reportés, fêtes d'entreprises et célébrations de fin d'année, Gaylord Mangiacotti, un des 5 DJ associés dans le "Collectif DJ", s'attend à ce que son carnet de commandes continue de se remplir.

Il craint de ne pas trouver assez de personnel pour assurer ces évènements. Il lui manque des DJ. Il était au micro de Bel RTL: "Idéalement, on aimerait trouver des jeunes motivés pour pouvoir se former comme nous nous travaillons pour ensuite pouvoir prester lors de soirées privées notamment, mais surtout mixer et animer la journée te la soirée. Malheureusement, ce n'est pas évident de trouver ces jeunes motivés. C'est un métier qui demande beaucoup de temps et de week-end."



Autre métier lié aux fêtes et autres célébrations, les traiteurs. Le secteur peine également à trouver des personnes motivées alors qu'ils sont débordés. Arnaud Taberi est le porte-parole de l'union professionnelle des traiteurs. Il explique: "On est vraiment sur tous les fronts, tout le temps. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver du personnel. Pas mal de nos gens sont partis. Il faut aller les rechercher, les intéresser et ensuite il faut les reformer. Un certain nombre d'automatismes sont partis. La gestion d'une cuisine, du temps, du stress est quelque chose de compliquer qu'il faut réapprendre."