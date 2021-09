Paul Magnette à propos du PTB: "La seule chose qu'ils font, c'est dépenser des millions sur Facebook"

Week-end chargé pour Paul Magnette: ce samedi, il anime les rencontres éco-socialistes, un rendez-vous de rentrée durant lequel le président du PS va affirmer le côté vert du parti rouge. Une pierre dans le jardin des partenaires écolos ? Pas vraiment si l'on en croit le président du parti socialiste qui reconnait certains points en commun avec les écologistes. Pau Magnette était l'invité de 'C'est pas tous les jours dimanche".

"Notre particularité en tant que socialistes et de lutter contre les inégalités. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas accès à un logement bien isolé, bien aérée, qui n'ont pas accès aux transports en commun. On leur dit d'acheter une nouvelle voiture, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Ils voudraient bien manger bio mais ça coute trop cher. Nous voulons porter une vraie écologie-sociale, populaire. Pas une écologie punitive mais une écologie qui aide les gens et qui essaie d'embarque tout le monde dans la transition".

Voter PTB "ne sert absolument à rien", selon Paul Magnette

Ivan de Vadder, journaliste politique (VRT) a interpellé le bourgmestre de Charleroi sur sa proposition de rendre les transports en commun gratuits. Selon le journaliste, le PS reprend une idée du PTB. "Pourquoi voté PS si vous reprenez à chaque fois les idées du PTB? "Une question qui n'a pas manqué de faire réagir Paul Magnette qui a balayé d'un revers de la main cette analyse: " C'est totalement faux. La gratuité des transports en commun, je l'ai mise dans nos travaux, nos programmes à l'été 2012/2013. (…) Le PTB ne fait rien, absolument rien. Ça fait 40 ans qu'il existe, ça fait 40 ans qu'ils ne font rien. Ils refusent de prendre leur responsabilité. La seule chose qu'ils font, c'est dépenser des centaines de milliers d'euros, de millions sur Facebook. (...) Les gens ont l'impression que ca sert à quelque chose de voter PTB, alors que ca ne sert absolument à rien. Au contraire, ca divise la gauche."