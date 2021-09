Prolifération inhabituelle de moustiques en Belgique: "Une femelle dépose une trentaine d'oeufs par jour"

Les moustiques sont encore très nombreux, en ce début d'automne. Vous êtes nombreux à avoir constaté ce phénomène. "On est vachement mangé par les moustiques. On met des plantes dans la chambre pour ne pas être embêté", a confié un homme interrogé.

Cela s'explique en grande partie par la météo, mais pas uniquement. Pour les experts, les raisons de cette prolifération sont multiples. L'été a été très pluvieux cette année. La Belgique a enregistré un record de précipitations avec une hausse de plus de 50 % par rapport à la moyenne.

Frédéric Francis, professeur d'entomologie aux Facultés agronomiques de Gembloux, donne les conditions propices pour le développement des moustiques. Il faut de l'eau stagnante, une charge en matières organiques dans l'eau et une végétation assez diversifiée. Et l'humidité et la chaleur du mois de septembre contribuent à leur multiplication.

"Quand on sait qu'on va avoir une femelle qui va déposer une trentaine d'œufs par jour, on comprend assez vite cette augmentation du nombre de moustiques. L'été qui n'était pas bon en termes de température a peut-être fait stagner les choses", explique Frédéric Francis.

La présence des moustiques devrait diminuer avec le retour des températures plus fraiches pour le mois d'octobre.