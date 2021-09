Plusieurs tonnes de déchets récoltés à la station d'épuration de Pepinster

(Belga) Plusieurs tonnes de déchets ont été récoltées dimanche à la station d'épuration de Pepinster, en province de Liège. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de l'événement wallon annuel du "Grand nettoyage".

Cette journée était organisée par le contrat rivière Vesdre, en collaboration avec Be Wapp, River Cleanup, la commune de Pepinster et la station d'épuration. "Près de 500 bénévoles issus de toute la Wallonie mais aussi de Flandre, ont participé au nettoyage de la station d'épuration de Pepinster. Plusieurs conteneurs de déchets ont été retirés de l'eau", explique Valérie Cartiaux, porte-parole de l'association Be Wapp. Parmi les tonnes de déchets récoltées, figuraient essentiellement des objets charriés par la montée des eaux lors des inondations de juillet dernier comme des arbres, des électroménagers mais aussi des plastiques qui se sont retrouvés accrochés dans les arbres, indique la porte-parole. Elle a souligné la participation massive de près de 80.000 bénévoles aux quatre journées consacrées au Grand nettoyage. (Belga)