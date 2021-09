Nivelles: "Très gros incendie" cette nuit chez un préparateur automobile

Un important incendie est survenu dans la nuit de dimanche à lundi chez un préparateur automobile à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

"Très gros incendie à Nivelles, rue de l'industrie", nous a communiqué un riverain via notre bouton Alertez-nous cette nuit vers 2h30 du matin. "Le bâtiment d'un glacier est en feu et il se propage à deux garages automobiles", précisait-il. Les pompiers des postes de Braine-l'Alleud, Nivelles et Wavre ont été appelés à intervenir, confirment-ils.

En fait, pour une raison qui reste à déterminer, le feu s'est déclaré non pas chez un glacier mais dans les locaux d'une entreprise spécialisée dans la préparation automobile le long de la chaussée de Namur. Selon les pompiers, aucune victime n'est à déplorer, mais le sinistre s'est étendu à d'autres bâtiments.

L'intervention des services de secours s'est achevée en fin de nuit. Une équipe a toutefois été rappelée sur les lieux lundi vers 7h45 en raison d'une reprise de l'incendie.