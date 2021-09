Les narco-trafiquants ont-ils fait du Premier ministre néerlandais une cible?

La police néerlandaise a relevé le niveau de sécurité autour du Premier ministre Mark Rutte craignant qu'il puisse être la cible d'un enlèvement ou d'une attaque par des trafiquants de drogue, ont rapporté lundi des médias.



Cette menace contre Mark Rutte, connu pour se déplacer à vélo avec peu de mesures de sécurité, fait suite à un engagement du gouvernement à réprimer le crime organisé après le meurtre d'un journaliste d'investigation en juillet.



Le Premier ministre de centre-droit a été pris en filature par des guetteurs présumés d'un gang de trafic de drogue notoire surnommé la "Mocro Mafia", ont rapporté le quotidien populaire "De Telegraaf" ainsi que plusieurs chaînes d'information.



Le bureau du Premier ministre, le coordinateur national néerlandais pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité (NCTV) et le parquet national ont refusé de commenter ces informations.



"Nous ne commentons jamais les problèmes liés aux mesures de sécurité", a déclaré auprès de l'AFP un porte-parole du bureau de M. Rutte.



Mais selon De Telegraaf, il y avait "des signaux selon lesquels il (Rutte) pourrait être la cible d'une attaque ou d'un enlèvement", et que des guetteurs "suspects" ayant des liens connus avec la "Mocro Mafia" avaient été aperçus à proximité à plusieurs reprises et à différents endroits.



Des guetteurs similaires avaient également été impliqués dans le meurtre en juillet du journaliste spécialisé dans les affaires criminelles Peter R. de Vries, et dans le meurtre en 2019 d'un avocat qui représentait le témoin clé dans le procès du chef supposé de la "Mocro Mafia", a précisé le quotidien.



Le gang est surnommé la "Mocro-mafia" car ses membres sont majoritairement d'origine marocaine et antillaise.



Des agents de police spécialement formés des services de sécurité royale et diplomatique néerlandais ont été affectés à la protection de M. Rutte avec des "mesures visibles et invisibles", selon De Telegraaf.



M. Rutte est connu pour se balader à travers La Haye en vélo, arrivant sur deux roues à des rendez-vous avec le roi des Pays-Bas et des responsables internationaux, avec en apparence peu de mesures de sécurité.