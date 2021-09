Gabrielle Petito est apparue à 14 ans dans un clip vidéo réalisé contre les violences suite au massacre de Sandy Hook

Le lendemain des funérailles de Gabrielle Petito, la jeune influenceuse dont les restes ont été retrouvés dans l'état du Wyoming, une vidéo de l'Américaine refait surface. À l'âge de 14 ans, Gabby Petito a joué dans un clip intitulé "Irreplaceable" (soit en français irremplaçable) pour aider à sensibiliser le public à la violence contre les enfants, après le massacre de Sandy Hook.

Elle et ses deux jeunes frères sont apparus dans cette vidéo, dont la chanson a été produite et chantée par Deb Henson, originaire de Long Island, qui a déclaré au Sun que son inspiration était la fusillade de Sandy Hook qui avait fait 26 morts, dont 20 enfants, à Newtown, Connecticut

Dans la vidéo, Petito – dont la mort est considérée comme un homicide après que son corps a été retrouvé près d'un camping du Wyoming – est vue tenant une pancarte indiquant: "Je suis irremplaçable".

"Les paroles sont presque étranges maintenant. C'est ironique et tragique qu'elle soit dans cette vidéo et que cela lui soit arrivé", a déclaré la chanteuse dans le journal du Sun. "Cette chanson ne parle pas seulement de violence contre les enfants. Il s'agit aussi de violence conjugale et de violence en général. C'est vraiment horrible ce qui est arrivé à Gabby ", a ajouté Deb Henson en revisionnant le clip à la lumière des récents événements.

"C'était deux jours de tournage un samedi et un dimanche, et je me souviens juste que c'était vraiment difficile pour tout le monde à cause du sujet - et Gabby était une lumière si brillante, même à 14 ans", a-t-elle déclaré à News 12 Long Island. "Elle était juste cette enfant qui était vraiment gentille et qui voulait juste être impliquée et aider".

L'actrice principale de la vidéo, Maija Polsley, une amie proche de la belle-mère de Gabrielle Petito, Tara Petito, s'est arrangée pour que les trois frères et sœurs participent à la production, selon le Sun. "Gabby était juste, juste la plus douce des enfants, elle était tellement pleine d'amour, elle voulait juste aider et être impliquée de toutes les manières possibles", a déclaré Henson.