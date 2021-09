Une ONG dit que les talibans sont prêts à laisser des femmes travailler pour elle

Les talibans ont accepté le principe de laisser des femmes travailler pour le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), mais il faudra du temps pour que cela se mette en place, a indiqué à l'AFP le directeur général de l'ONG.

"Nos employées doivent pouvoir travailler librement avec leurs collègues masculins dans tout le pays", a déclaré Jan Egeland lundi à Kaboul, après sa rencontre avec les ministres talibans des Affaires étrangères, et des Réfugiés et du Travail humanitaire.

Les ministres "ont sur le principe dit être d'accord", mais admis que "cela avançait lentement et allait prendre du temps".

Le NRC est l'une des organisations humanitaires les plus actives en Afghanistan. Près d’un tiers de ses employés afghans sont des femmes.

L'ONG tente de négocier des accords au niveau local dans sept des 14 provinces où elle est implantée pour que les femmes puissent y reprendre leur travail, selon M. Egeland.

Comme d'autres ONG, le NRC doit s'adapter aux consignes fluctuantes des talibans quant au travail des femmes et à leur application variable sur le terrain.

A certains endroits, les femmes peuvent travailler avec les hommes, dans d'autres la non-mixité est de mise et ailleurs elles sont tout simplement interdites de travail, tout cela au bon vouloir des responsables talibans locaux.

Sous le gouvernement taliban des années 1996-2001, les femmes étaient largement exclues de la vie publique et n'étaient pas autorisées à étudier ou travailler.

Depuis leur retour au pouvoir à la mi-août, les islamistes ont tenté de rassurer la population afghane et la communauté internationale, en affirmant qu'ils se montreraient moins stricts que par le passé.

Mais dans la fonction publique, les femmes ne sont pas encore retournées au travail. Et les collèges et lycées restent fermés pour les filles, même si les talibans ont affirmé la semaine dernière qu'elles reprendraient les cours "aussi vite que possible".

En attendant, le NRC a décidé de ne pas rouvrir ses écoles là où les filles ne sont pas encore autorisées à étudier. "Nous ne pouvons pas éduquer si nous n'éduquons pas pareillement filles et garçons", a justifié M. Egeland.

L’ONG gère des centaines d’écoles aux niveaux primaire et secondaire en Afghanistan. Ces dernières années, les talibans laissaient des ONG éduquer les filles dans les zones sous leur contrôle.

Durant la rencontre, M. Egeland a aussi évoqué "l'effondrement de l'économie afghane", le problème le plus urgent à ses yeux.

Sinistrée par plus de 40 ans de guerre, celle-ci est en partie à l'arrêt, en raison du gel de l'aide internationale et des avoirs afghans détenus à l'étranger qui la maintenaient sous perfusion.

Selon l'ONU, 18 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, dépendent de l’aide humanitaire. Et à l'approche de l'hiver, M. Egeland craint que cette situation ne s'aggrave.

"C’est une course contre la montre", a-t-il martelé. "Les gens vont mourir très bientôt".

La communauté internationale s'est engagée, selon l'ONU, à verser 1,2 milliard de dollars (environ un milliard d'euros) d'aide pour les organisations humanitaires dans le pays, sans toutefois préciser le montant qui serait alloué à l'aide d'urgence.

Mais selon M. Egeland, les donateurs "sont lents et en retard, ils hésitent et posent un million de questions, même pour de l’aide vitale". Son ONG elle-même a ainsi du mal à payer les salaires de son personnel et à financer ses programmes.