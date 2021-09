Initiation aux sports à Libramont pour redonner du peps aux ados

450 élèves de 4ème secondaire venus d'une douzaine d'écoles de la province ont testé le basket, le hockey et des sports un peu plus insolites comme la Pole dance.

A cause du confinement, les jeunes ont pris l’habitude de moins bouger. Pourtant, une seule séance suffit parfois à les remotiver. C’était le but de cette journée multisports qui s’est déroulée il y a quelques jours à Libramont. Au total, 450 élèves de 4ème secondaire venus d’écoles de la province ont pu suivre des séances d’escalade, de basket, de hockey, mais aussi… de pole dance. Le but : lutter contre ce décrochage sportif à travers 3 mots d’ordre : le fun, la forme et le numérique.