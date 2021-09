Comment désencombrer son habitation? Cette pro du rangement donne ses conseils

Vous accumulez plein de choses chez vous au fil des années ou vous ne trouvez pas le temps suffisant pour mettre de l’ordre et ranger ? Dans le RTL info Bienvenue, notre journaliste Alix Battard a reçu une pro du rangement, Elodie Wery.

Alix Battard: "Vous avez été home organiser pendant des années, vous avez aidé les particuliers à faire le tri chez eux. Aujourd’hui vous formez d’autres personnes à aller ranger chez les gens. Par où on commence lorsqu’on range sa maison ou son appartement ?"

Elodie Wery: "En général, on commence par des choses usuelles, c’est-à-dire des objets non sentimentaux et non angoissants pour que les bienfaits du désencombrement se ressentent au maximum. Pour ensuite, enchainer avec des objets plus personnels qu’on a plus difficile à lâcher."

Alix Battard: "Ce serait quoi les objets dont nous serions plus détachés ?"

Elodie Wery: "Dans mon cas, la cuisine n’est pas trop ma pièce de prédilection, mais plus celle de mon mari. Ce sont des accessoires du quotidien qui peuvent être facilement triés. Ce ne sont pas les vêtements des enfants quand ils étaient petits dont la valeur sentimentale rend difficile le désencombrement. Donc on essaie de mettre ce genre d’objet à la fin du processus."

Alix Battard: "Mais comment on s’y met, on se lance enfin pour le faire ?"

Elodie Wery: "Je suis convaincu qu’il y a une méthode à suivre pour se mettre à désencombrer. Sinon on fait une rangite aigue et on range dans tous les sens sans obtenir de vrais résultats. En tant qu’organiser, on fait un tour de la maison pour poser un diagnostic. Comme les médecins, on soigne des maisons. On essaie de faire le tour des espaces et de cibler le processus. Moi j’ai écrit une méthode avec 10 étapes progressives mais il faut tenir en compte les spécificités de chacun."

Alix Battard: "C’est un vrai problème de société aujourd’hui l’encombrement ?"

Elodie Wery: "C’est un problème à partir du moment on en souffre. Certaines personnes aiment vivre dans l’encombrement, dans ce cas-là on ne va pas aller les ennuyer. Cependant pour ceux à qui ça cause des problèmes d’endormissement, d’angoisse ou encore des problèmes de famille, on va leur venir en aide. On estime à deux maisons sur trois qui seraient assez encombrées."

Alix Battard: "Avant de ranger, ne faut-il pas trier ?"

Elodie Wery: "Ranger n’est qu’une toute partie et la plus agréable. Le travail du home organiser va consister à trier et donc d’éliminer un maximum."

Alix Battard: "Et comment on fait le tri ?"

Elodie Wery: "On commence par séparer ce qu’on garde de ce qu’on va donner car donner c’est assez gratifiant et plus rapide que vendre. On peut encourager à vendre mais le marché de la seconde main est fort saturé. On vend beaucoup moins ben qu’avant et à des prix plus faibles."

Alix Battard: "Beaucoup de personnes pensent que faire le tri c’est faire le ménage chez soi ? Qu’en pensez-vous ?"

Elodie Wery: "Selon les retours que j’en ai, ça me conforte dans ce que je fais. Je pense effectivement que c’est un bon moyen de faire le point sur sa vie, et d’aller de l’avant en laissant derrière soi ce qui ne sert plus."

Alix Battard: "Comment être sur qu’on ne va pas retomber ?"

Elodie Wery: "Faire attention à ce qu’on consomme et fait rentrer chez soi."

Alix Battard: "Est-ce que sont les enfants qui créent l’encombrement ?"

Elodie Wery: "On dit qu’il y a trois encombrements dans l’habitation : les enfants, les papiers et les vêtements. Mais on les adore évidement."