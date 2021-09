Liège: une dame entre la vie et la mort après avoir été heurtée par un bus

Une dame a été renversée par un bus du TEC mardi matin à Liège, indique la police de Liège, confirmant une information de Sudpresse. Les jours de la victime sont en danger.



Une septuagénaire a été renversée par un bus vers 10h50 alors qu'elle se trouvait place Général Leman. Selon Sudpresse, un témoin de la scène a expliqué qu'une infirmière avait porté secours à la dame, le temps qu'une ambulance et le SMUR arrivent. La victime a été transportée dans un hôpital liégeois dans un état grave. Peu avant 16h00, la police de Liège a confirmé à l'agence Belga que ses jours étaient toujours en danger et que la dame devait encore passer une longue série d'examens. Une enquête a été ouverte et le parquet de Liège a été avisé de l'affaire.