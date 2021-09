D'Ieteren va fermer 2 structures: les syndicats dénoncent une procédure Renault d'une "violence inouïe"

Un conseil d'entreprise s'est réuni mardi chez D'Ieteren afin de fixer un calendrier de réunions dans le cadre de l'annonce de la fermeture des sites de D'Ieteren Center Mail à Ixelles et de la carrosserie Wondercar située à Drogenbos. Les représentants des travailleurs évoquent une procédure Renault "d'une violence inouïe" et une direction "détachée de la réalité", souhaitant avancer le plus vite possible.



Lundi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, D'Ieteren a annoncé son intention de fermer ces deux sites "structurellement déficitaires" pour le 31 décembre. Sur un effectif total de 386 dans l'ensemble des D'Ieteren Centers, 103 emplois sont menacés. Selon la direction, cette décision découle de l'impossibilité de négocier avec la délégation syndicale sur l'alignement partiel des conditions d'emploi au marché. En réaction, le front commun syndical dénonce "un discours moralisateur" visant à leur faire porter la responsabilité d'un "bain de sang social". "Le lancement d'une nouvelle Loi Renault est d'une violence inouïe envers les travailleurs, déjà surchargés de travail par le départ récent de leurs collègues, épuisés par une grève que la direction les a forcés à mener par ses menaces", ajoute-t-il. Les syndicats annoncent vouloir essayer de sauver l'emploi autant que possible.